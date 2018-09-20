Москва, 20 сентября, 2018, 13:50 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил свои соболезнования в связи с гибелью военнослужащих РФ при катастрофе в Сирии самолета Ил-20. Об этом сообщает 20 сентября пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью российских военнослужащих, находившихся на борту сбитого в Сирии самолёта Ил-20», — сообщили в пресс-службе.

Также в ходе разговора лидеры двух стран обсудили «ключевые вопросы двусторонней повестки дня, перспективы совместной работы в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальные международные проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уведомил, что Владимир Путин получил от сирийского лидера Башара Асада телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью самолета Ил-20.

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