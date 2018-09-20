Санкт-Петербург, 20 сентября, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт», которую спустили на воду в Санкт-Петербурге 20 сентября, стала самой современной неатомной субмариной России, принципиально отличающейся от подводных лодок предыдущих поколений.

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный спуск подводной лодки «Кронштадт» проекта 677

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677

Ее строительство было начато еще в 2005 году, но затем по ряду причин приостановлено на несколько лет. Судьба лодки и всего проекта висела на волоске. Однако позже было решено все-таки достроить подлодку, и теперь проект 677 «Лада», к которому принадлежит «Кронштадт», может определить будущее всей неатомной части российского подводного флота.

Дарья Драй ИА REGNUM Подводная лодка «Кронштадт» проекта 677

Дарья Драй ИА REGNUM Курсанты

Напомним, спуск на воду новой подлодки состоялся на АО «Адмиралтейские верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК). После достройки «Кронштадт» пройдет необходимые испытания и войдет в состав ВМФ России. Как ожидается, это произойдет уже в 2019 году. А на верфи в Петербурге строится еще одна подлодка того же типа — «Великие Луки». Тем временем головная подлодка «Санкт-Петербург» проекта 677 проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте.

Как отметил на церемонии спуска «Кронштадта» генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, подлодка «Кронштадт» еще на заводском стапеле пережила непростые времена, когда финансирование и строительство корабля было приостановлено.

«Но вынужденная пауза позволила нам максимально учесть опыт эксплуатации на Северном флоте первого корабля этого проекта — подлодки «Санкт-Петербург». В следующем году мы планируем подписать контракты на четвертую и пятую лодки серии», — сказал Бузаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральный директор АО Адмиралтейские верфи Алексанр Бузаков

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 для ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Военный оркестр

Дарья Драй ИА REGNUM Моряки

Как напомнили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей», строительство «Кронштадта» было приостановлено в 2009 году по решению Министерства обороны РФ. Тогда военные решили дождаться передачи в опытную эксплуатации головной подлодки «Санкт-Петербург», после чего определить судьбу проекта 677 «Лада». Госконтракт о возобновлении строительства ПЛ «Кронштадт» был подписан 9 июля 2013 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Освящение подводной лодки «Кронштадт» проекта 677

Дарья Драй ИА REGNUM Икона в дар

Проект, по которому строили лодку «Кронштадт», был скорректирован по результатам опытной эксплуатации «Санкт-Петербурга». Модернизации подверглась система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.

В будущем подлодки проекта «Лада» могут оснастить анаэробной воздухонезависимой установкой, разрабатываемой ЦКБ МТ «Рубин».

Заместитель начальника управления кораблестроения Главного командования ВМФ России, капитан I ранга Михаил Краснопеев подчеркнул на церемонии спуска «Кронштадта», что «для российских моряков большая честь служить на таких современных подводных лодках».

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 для ВМФ России

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественная церемония спуска на воду подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 для ВМФ России

Напомним, подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому, самому современному поколению неатомных подводных лодок. Они способны эффективно действовать как в морской, так и в океанской зоне. Подлодки могут нести на борту высокоточные крылатые ракеты «Калибр» и применять их залповым ударом. Кроме того, на борту лодки — современные торпеды и морские мины.

Дарья Драй ИА REGNUM Рабочий АО «Адмиралтейские верфи»

Дарья Драй ИА REGNUM Торжественный спуск подводной лодки «Кронштадт» проекта 677

Добавим, что на «Адмиралтейских верфях» создается современный специализированный комплекс замкнутого цикла по строительству неатомных подводных лодок. Это оптимизирует производственный процесс и расширит возможности предприятия. Реконструкция ведётся без остановки действующего производства и не влияет на сроки исполнения контрактов.