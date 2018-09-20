Вашингтон, 20 сентября, 2018, 13:47 — ИА Регнум. Критиковать ближневосточную политику предшественников — беспроигрышный ход для Дональда Трампа, но признать ошибку недостаточно, виновные должны быть наказаны, а ошибки исправлены, без этого любые заявления остаются болтовней, отметил в четверг, 20 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя заявление президента США о решении Джорджа Буша-младшего «пойти на Ближний Восток» как о самой большой ошибке в истории США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп в интервью The Hill заявил, что «самая скверная и единственная ошибка» в истории США — это решение Джорджа Буша-младшего «пойти на Ближний Восток». По словам Трампа, США потратили на Ближнем Востоке 7 триллионов долларов, а отказ от идеи Буша-младшего позволил бы не только сэкономить, но и сохранить «миллионы человеческих жизней».

Критиковать ближневосточную политику предыдущих американских администраций — беспроигрышный ход для Дональда Трампа. Понятно, что решение президента Буша-младшего осуществить массированное военное вторжение на Ближний Восток — это не «самая скверная» и уж точно не «единственная ошибка за всю историю США». Кто-то назовёт войну во Вьетнаме, кто-то — заигрывание с Гитлером в 1920-е и 1930-е, кто-то — отказ Гарри Трумэна от политики Франклина Делано Рузвельта, его взглядов на мироустройство после Второй мировой войны, и будет прав.

А разрушение Украины, натравливание её на Россию, а украинцев на русских — это разве не скверное из сквернейших преступление администраций Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего?

Как бы то ни было, если говорить о политике США на Ближнем Востоке, то семь триллионов долларов потрачены, у миллионов людей отняты жизни. Добавлю к сказанному Трампом, что ещё у десятков миллионов людей были отняты кров, Родина, здоровье…

Признать ошибку, однако мало. Мало и просто назвать виновного. Виновных надо наказывать, а ошибки — исправлять. Без этого все умные сентенции с оценками того, что было в истории, особенно недавней — пустая болтовня. В данном случае — болтовня предвыборная.