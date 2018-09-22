Москва, 22 сентября, 2018, 11:17 — ИА Регнум. Какие вопросы поднимались на встрече Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Kremlin.ru Виктор Орбан и Владимир Путин

Российский президент заявил о важности взаимодействия России и Венгрии в сфере энергетики. Уже сейчас Россия обеспечивает свыше 75% потребления нефти и 60% газа Венгрии. Дальнейшее расширение сотрудничества может быть связано с завершением строительства «Турецкого потока», продолжением которого может стать газопровод в Венгрию. Эта мысль российского президента вполне совпала с давно лелеемой мечтой самого венгерского премьера. Еще в 2015 году в одном из интервью он высказал недоумение по поводу того, что «Северный поток» развивается, а «Южный поток» был встречен со стороны Брюсселя заградительными нормами.

Глава венгерского правительства назвал такое положение «недружелюбным по отношению к Венгрии». А ведь для этой страны возможность стать альтернативным Германии южным энергетическим хабом для Европы была бы весьма желательной. Такой маневр, если он завершится успехом, мог бы позволить Венгрии обойти своего конкурента в виде Польши, а может быть, даже открыть для Варшавы путь к смене нынешнего, нацеленного большей частью на США, политического вектора.

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