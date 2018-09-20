Сеул, 20 сентября, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын стремится к быстрому ядерному разоружению Корейского полуострова, а также провести вторую встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил 20 сентября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

С таким заявлением южнокорейский лидер выступил по итогам второго саммита с главой КНДР.

«Ким Чен Ын выразил желание закончить ядерное разоружение оперативным образом и сфокусироваться на экономическом развитии», — отметил Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле.

«Он отметил, что надеется, что [государственный секретарь США] Майкл Помпео посетит Северную Корею в скором времени, а также что в обозримом будущем состоится второй саммит с Трампом с тем, чтобы ускорить процесс ядерного разоружения», — добавил он южнокорейский президент.

Напомним, саммит лидеров Южной Кореи и КНДР состоялся в Пхеньяне, где они приняли совместное заявление по денуклеаризации, демилитаризации пограничной зоны и установлению доверия.