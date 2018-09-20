Ереван, 20 сентября, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека сегодня, 20 сентября, опубликовал приговор по делу «Сагателян против Армении». Об этом на своей странице в Facebook проинформировал известный армянский адвокат Ваге Григорян, который представлял дело в ЕСПЧ.

Photolure Площадь Свободы в Ереване днем 1 марта 2008 года

«Констатируем, что ЕСПЧ этим приговором просто уничтожил версию о событиях 1 марта 2008 года, преподносимую до сих пор армянской и международной общественности исполнительной, законодательной и судебной властями Армении.

Суд признал нарушение всех прав заявителя, которые были представлены. Все аргументы правительства отклонены.

Этим приговором также развеяна иллюзия существования в Армении системы правосудия по делам политической чувствительности и важности. Очевидно, что инициация процесса переходного правосудия — директива не только внутреннего требования, но и международного права для Армении. С вынесенного сегодня приговора он [процесс переходного правосудия] фактически начинается. Поздравляю всех нас с этим приговором. Это будет первый шаг лечения раковой опухоли системы правосудия Армении», — написал Григорян.

Дело «Сагателян против Армении» относится к событиям раннего утра 1 марта 2008 года на площади Свободы в Ереване, когда, по словам Григоряна, с применением силы и с множественными нарушениями Конституции был разогнан мирный митинг.

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

«Тогда Мушег Сагателян получил тяжелые повреждения со стороны полицейских. Этим утром повреждения получили также множество других демонстрантов. Однако по всем этим фактам ни один полицейский не был привлечен к ответственности. Более того, участников митинга сразу задерживали, потом арестовывали и приговаривали к длительным срокам тюремного заключения, особенно тех, которые получили телесные повреждения со стороны полицейских. Это была организованная позиция, цель которой — заставить замолчать, представить как преступных лиц тех людей, которые требовали уголовного преследования для полицейских», — пояснил Ваге Григорян.