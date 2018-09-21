Москва, 21 сентября, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Ближайшие годы станут для России тропой нелегкого выбора, и пройти ее лучше так, чтобы оставить следующим поколениям могучую и целеустремленную державу. О том, как пройти между Сциллой экономической стагнации и Харибдой гражданских потрясений, пишет обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Советский плакат «Оружием мы добили врага. Трудом мы добудем хлеб. Все за работу, товарищи!» (фрагмент)

Заявленные экономическим блоком правительства РФ темпы развития российской экономики 1−1,5% в год аж до 2035 года для России в условиях противостояния с Западом являются всего лишь прогнозом отсроченной гибели. Но смена существующей модели, построенной на либерально-экономической концепции, может быть сопряжена с гражданской войной, а это уже гибель быстрая. Это противоречие — чего ни делай, всё равно погибнешь, — ложно, и есть другой выход, как и во многих ситуациях, на первых взгляд кажущихся безвыходными. Какой?

Выход из безвыходной ситуации, как известно, зачастую находится там, где был вход. Если для укрепления страны и сохранения управляемости требуется вернуться к многим чертам советской модели, то сделать это не только можно, но и необходимо. Иначе говоря, требуется пройти опыт перестройки в обратном порядке. Риск ситуации в том, что время, отпущенное на ее изменение, сокращается, и попытки нынешней власти «дождаться» лучших времен, возвращения прекрасных «нулевых», лишь усугубляют опасность.

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