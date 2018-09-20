Канск, Красноярский край, 20 сентября, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Следователи проверят качество молока, поставляемого в детский сад города Канска. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

Информация о том, что в один из детских садов Канска поставляется некачественное молоко, появилась в местных средствах массовой информации 20 сентября. Следственные органы начали проверку по данному факту.

По предварительным данным, сотрудники Роспотребнадзора взяли пробу молока в одном из детсадов и нашли в нём кишечную палочку. Содержание белка оказалось меньше заявленного, а жира — больше. В заключении специалистов указано, что молоко является фальсифицированным, некачественным и опасным для здоровья.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, подчеркнули в ГСУ СКР по краю.

Напомним, Роспотребнадзор следит за качеством и безопасностью питания в детских организованных коллективах. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, с начала 2018 года проверено около 1500 образовательных и детских оздоровительных учреждений, в которых организовано питание детей, 39 организаторов питания и 83 поставщика. Специалисты досмотрели порядка 8 тысяч партий пищевых продуктов. Из оборота изъято около 7 тысяч кг продовольственного сырья и пищевых продуктов, несоответствующих обязательным требованиям. В том числе прекращена реализация двенадцати партий фальсифицированных молочных продуктов с содержанием растительного жира.