Лондон, 20 сентября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Продюсеры 25 фильма «Бондианы» назначили на должность режиссёра картины Кэри Фукунага, известного зрителям по своей работе над фильмом «Джейн Эйр» (2011) и сериалом «Настоящий детектив» (2014). Об этом 20 сентября сообщила британская газета The Guardian.

Цитата из к/ф «Живешь только дважды». реж Льюис Гилберт. 1967. Великобритания Джеймс Бонд

https://twitter.com/guardian/status/1042700808859648000

Майкл Дж. Уилсон и Барбара Брокколи заявили, что они будут очень рады работать с Фукунага. Продюсеры отметили, что его оригинальность и склонность к новаторству позволят снять отличный фильм о новых приключениях Агента 007.

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Напомним, ранее на эту должность был утверждён Дэнни Бойл, однако в августе 2018 года он отказался снимать фильм из-за творческих разногласий, возникших между ним и главными участниками проекта, в числе которых был и исполнитель роли Бонда Дэниел Крэйг.