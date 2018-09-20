Киев, 20 сентября, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Переселение граждан Украины за рубеж представляет серьезную проблему. Это признал украинский президент Петр Порошенко, выступая 20 сентября с ежегодным посланием в Верховной раде.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Эмиграция граждан из страны приобрела серьезные масштабы, заявил он. Порошенко отметил, что такой вызов встает перед всеми странами Восточной Европы, переживающими процесс евроинтеграции, ведь они встраиваются в европейский рынок труда.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле министр социальной политики Украины Андрей Рева назвал число украинцев, предпочитающих работать в других странах. Так, более 3,2 млн украинских граждан трудятся за границей постоянно, при этом в сезон выезжают на заработки до 9 млн человек.

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