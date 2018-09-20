Москва, 20 сентября, 2018, 10:28 — ИА Регнум. 20−21 сентября в Москве проходят Дни Калужской области, приуроченные к 75-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, программа насыщена деловыми и культурными событиями. Представители регионов — соседей обменяются опытом в области здравоохранения, малого и среднего бизнеса. В течение двух дней запланировано посещение объектов инновационной инфраструктуры, ряда учреждений и организаций социальной и спортивной сферы, здравоохранения Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Московский пейзаж

В рамках мероприятия сегодня на Никитском бульваре столицы откроется фотовыставка туристических объектов Калужского края. На выставку — ярмарку продукции калужских аграриев, а также изделий народных мастеров гостей и жителей мегаполиса приглашают 20 сентября в 14:30 на Нахимовский проспект 51/21. В 14:00 официальная делегация Калужской области примет участие в церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы.

Торжественное открытие Дней Калужской области в Москве состоится вечером 20 сентября в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Перед жителями столицы выступят Оркестр русских народных инструментов им. Е.Тришина, заслуженная артистка России Лидия Музалева, ведущие солисты Калужской филармонии.

В программе мероприятий 21 сентября запланировано проведение «круглых столов», на которых состоится обсуждение перспектив дальнейшего социально-экономического сотрудничества двух регионов. Калужане подготовили презентации краеведческих изданий, культурно-познавательных программ (маршрутов) для обучающихся. Кроме того, состоится встреча руководителей пищевых и перерабатывающих предприятий Калужской области, планирующих поставки своей продукции в московский мегаполис с представителями федеральных торговых сетей и сетей города Москвы, в рамках которой пройдет мини-выставка калужских производителе (Торгово-промышленная палата РФ, г. Москва, ул. Ильинка, д.6/1, стр. 1).

Организация проведения перекрестных Дней Калужской области и Дней Москвы с целью более тесного взаимодействия двух территорий в различных сферах стала одним из крупных проектов соглашения о сотрудничестве между Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, подписанном в 2017 году. Документ свидетельствует о готовности регионов выстраивать конструктивные деловые отношения со столицей в долгосрочной перспективе.