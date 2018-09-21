Киев, 21 сентября, 2018, 05:15 — ИА Регнум. На Украине изменилась стоимость такого экономического показателя, как бутерброд с салом. Сейчас она подорожала на 1 грн. в сравнении с прошлым годом, причем практически полностью за счет сала, и стоит около 3,4 грн., то есть 8 руб. (в Киеве дороже всего — 5,1 грн.). Что означает это изменение и что ему сопутствует, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Особенность данного экономического показателя в том, что оно влечет за собой также обсуждение другого немаловажного показателя — борщевого набора. По прогнозу гендиректора украинской ассоциации поставщиков торговый сетей Алексея Дорошенко, уже через несколько месяцев овощи из борщевого набора подорожают на 30−40%:

«…Будет ли это в декабре или в феврале — неизвестно. Сейчас спрогнозировать это невозможно. Какой объем запасов, в нашей стране не знает никто, поэтому запасы продукции нормального качества могут закончиться в январе, а возможно, уже в марте».

Примечательно, что одновременно сообщается об обновлении 16-летнего рекорда долга по зарплатам.

«К 1 августа общая сумма, заработанная украинцами и невыплаченная им, уже составила 2,73 миллиарда гривен. Это наихудший показатель не только последнего десятилетия — такой задолженности не было с начала 2002 года», — заявил глава фракции «Оппозиционного блока» в Верховной раде Сергей Лёвочкин.

По его словам, причина проблемы не в отсутствии денег, а в приоритетах власти, которая на первое место ставит финансирование силовых структур и при этом игнорирует потребности промышленности, здравоохранения и образования.

О других новостях украинской экономики читайте в статье: Скандал с приватизацией и резкий секвестр бюджета: обзор экономики Украины

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