Барнаул, 20 сентября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Столь резкое увеличение бюджетных ассигнований на «материальную мотивацию» чиновников, обозначенное российским правительством в проекте федерального бюджета на 2019−2020 годы, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых считает неуместным.

Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение значительно увеличить бюджетные ассигнования на выплаты чиновникам, она напомнила, что обозначенные суммы (более 630 миллиардов рублей) сопоставимы с годовыми бюджетами пары десятков крупных российских городов.

«Истоки большинства существующих социально-экономических проблем не в низком качестве работы госслужащего, а в изъятии бюджетных средств из социального сектора, в отказе от поддержки и развития мелкого и среднего предпринимательства, в слабой государственной протекции российских товаров и так далее.

Если на санаторные путевки инвалидам выделяется средств в 10 раз меньше реальных потребностей, то, как бы мы ни стимулировали госслужащих Минздрава РФ, без волевого решения на более высоком уровне люди с ограниченными возможностями будут прозябать в этих очередях.

Думаю, истина посередине: уровень оплаты должен быть достойный. Мотивационная составляющая деятельности обязательна. Низкая зарплата в любом секторе — это прямой путь к потере квалифицированных кадров и к процветанию коррупции. Но, как я уже отметила, озвученные параметры расходов на эти нужды, на мой взгляд, завышены относительно степени остроты вопроса», — резюмировала барнаульский депутат.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что правительство намерено резко увеличить расходы на мотивацию чиновников, сообщил РБК. Согласно правительственному проекту бюджета, в 2019 году на «материальную мотивацию» госаппарата планируется зарезервировать 138,6 млрд рублей, в 2020 году — 208,9 млрд рублей, а в 2021 году — уже 284,4 млрд рублей.