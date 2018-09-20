Омск, 20 сентября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Несмотря на то, что погоду в Омской области стабильной не назовёшь, местные аграрии пользуются каждым погожим днём для уборки урожая. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 сентября, в областном правительстве, омские хлеборобы намолотили первый миллион тонн зерна.

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В регионе убрана треть всей площади зерновых культур. Средняя урожайность — 16,5 ц/га. Это выше на 1,1 центнера с гектара, чем в 2017 году. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 646 тыс. га — 33,1%.

Лидер уборочной страды — Русско-Полянский район. Здесь намолот зерна превысил 106 тыс. тонн.

Добавим, губернатор Омской области Александр Бурков поставил перед аграриями задачу собрать весь выращенный урожай, используя по максимуму каждый погожий день.

«Погоду в этом году стабильной не назовешь. Но я знаю, что нашим аграриям к сюрпризам природы не привыкать. Они умеют работать и добиваться высоких результатов в любых, даже самых экстремальных ситуациях», — сказал Бурков.

Масличные культуры обмолочены на площади 71,3 тыс. га (23%). Заготовлено 25 центнеров кормовых единиц, это более 83% от запланированного объёма. План по заготовке сена выполнен на 117%, сенажа — на 110%. Продолжается закладка силоса.

Убрано 3,1 тыс. га овощей (65% от плана), в том числе картофеля — 21 тыс. га (71% от плана).

В областном правительстве приводят данные, что всего по Сибири обмолочено 2,9 млн га, намолочено 5,7 млн тонн зерна.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на темпы уборки урожая в Омской области повлияли осадки и возникшее в ряде территорий переувлажнение почвы. Например, к 17 сентября в Крутинском районе уже убрали половину урожая, а в Тюкалинском техника ещё не везде могла выйти в поле.

Напомним, в 2017 году в Омской области собрали порядка 3,5 млн тонн зерна, в том числе 2 млн тонн пшеницы.