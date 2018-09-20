Париж, 20 сентября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Министра национального образования Франции Жан-Мишель Бланкер ранее объявил о сокращении 1800 рабочих мест в 2019 году, когда на самом деле своих мест могут лишиться 2600 человек, сообщает Europe1.

Морган Вестлинг. Сельская школа. 1879

Жан-Мишель Бланкер не упомянул, что на самом деле 1800 место это не общее количество увольнений, а баланс, разница между трудоустроенными и уволенными. В итоге 2600 рабочих мест будут упразднены в сфере образования.

Жан-Мишель Бланкэр объясняет это просто: «перебалансировка требуется во всем мире».

Главный профсоюз учителей Франции (SNES) уже думает о «быстрой реакции», с призывами к забастовке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил, что в 2019 году будет упразднено в общей сложности 4500 должностей.