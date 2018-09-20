Москва, 20 сентября, 2018, 12:15 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий управлять транспортными средствами на основании любых национальных водительских прав, внес в Госдуму член Совфеда Ахмат Салпагаров, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Предлагается установить запрет на управление транспортными средствами на основании любых иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.

«Вводимые законопроектом положения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и приведут к улучшению качества оказания автотранспортных услуг», — отмечает автор.

По данным, полученным из МВД, на всей территории страны за семь месяцев 2018 года произошло 5040 ДТП с пострадавшими при участии водителей с иностранными водительскими удостоверениями.

В России таксистами в основном работают граждане Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии, указал сенатор. В МВД отмечают, что процент аварийности у категории водителей с водительскими удостоверениями иностранных государств многократно выше, чем у водителей имеющих водительское удостоверение Российской Федерации.