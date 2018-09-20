Ярославль, 20 сентября, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Работники принадлежащего городу АО «Яргорэлектротранс» обратились в мэрию Ярославля с просьбой о повышении заработной платы. Однако мэрия просьбу не удовлетворила, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Письмо из департамента городского хозяйства работникам «Яргорэлектротранса» от 6 сентября размещено в социальных сетях.

City-yaroslavl.ru Троллейбус в Ярославле

Вместо роста заработной платы работники трамвая и троллейбуса получат новую форму. Ее предприятие заказало для водителей и кондукторов. Директор «Яргорэлектротранса» говорит, что денег на повышение зарплаты на предприятии нет, а закупить форму распорядилась мэрия.

Форма должна быть в любом случае, поскольку у нас есть постановление мэрии Ярославля, где есть определенные критерии, требования к перевозчикам и мы, как муниципальное предприятие, должны соответствовать. Мы провели опрос наших сотрудников, они тоже считают, что форму надо вводить. Во-первых, это улучшит их финансовое состояние, то есть они не будут в своей одежде работать. Во-вторых, это дисциплинирует и ведет к популяризации профессии», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

Проблема заработной платы сотрудников трамвая и троллейбуса давняя — они получают на 10% меньше, чем сотрудники автобусов в также муниципальном ПАТП-1. Собственных доходов «ЯрГЭТа» не хватает на покрытие расходов, эту разницу компенсирует мэрия через субсидию. Поэтому вопрос повышения зарплаты зависит от возможности бюджета. По мнению бывшего замдиректора предприятия Валерия Байло, на повышение зарплаты требуется около 35 млн рублей в год.

Ильхам Худиев не смог сказать, во сколько обошлась форма для водителей и кондукторов. Согласно сайту госзакупок, в августе 2018 года предприятие приобрело летнюю спецодержду, спецобувь и средства индивидуальной защиты за 2,7 млн рублей. Кроме этого, планируется приобрести и зимнюю форму.