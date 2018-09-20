Киев, 20 сентября, 2018, 12:08 — ИА Регнум. У здания Верховной рады, где выступает с ежегодным посланием президент Украины Петр Порошенко, проводят 20 сентября митинг украинские националисты, сообщает «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Согласно сообщению, митингующих собралось около 300 человек. Организаторами протестной акции выступили большинство украинских неонацистских организаций: националистические батальоны «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Айдар», партия «Свобода», «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие. Также на митинге присутствуют наемники из России, Белоруссии и других стран, воюющие в Донбассе против ДНР и ЛНР.

Отмечается, что националисты соорудили сцену и с нее призывают власти защитить наемников на законодательном уровне от преследования властей в их родных государствах.

Напомним, ранее неонацисты устроили митинг возле здания генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) с требованием уволить главу ГПУ Юрия Луценко за экстрадицию в Россию экстремиста.