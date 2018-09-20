Воронеж, 20 сентября, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Опубликована информация о ключевых спикерах и выступлениях форума РИФ-Воронеж, который пройдет 12 и 13 октября в Expo Event Hall. Акценты деловой программы 2018 года: тематические мини-конференции, кейсы регионального бизнеса, студенческий чемпионат IT-Generation. РИФ-Воронеж — крупнейшее IT-мероприятие Центрального Черноземья, в 2017 году его посетили 3700 человек. Организаторы форума: Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов, рекомендательный проект LikenGo!, Департамент экономического развития Воронежской области при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций.

«РИФ-Воронеж» На форуме РИФ-Воронеж выступят более 100 спикеров

Как сообщают в оргкомитете форума, за два дня в Воронеже выступят более 100 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга и 15 городов России, а также приглашенные эксперты из Германии, Украины и Киргизии. Они представляют такие известные компании, как: Mozilla Foundation, ВКонтакте, Яндекс, Mail.Ru Group, Rambler&Co, T-Systems, Ingate, Seopult, «НЛМК-Информационные технологии», «Северсталь-инфоком» и другие. В программе презентации по digital-коммуникациям, видеомаркетингу, контекстной рекламе, поисковой оптимизации, социальным сетям, разработке и программированию, мобильным платформам, дизайну, стартапам, карьере в IT. Есть секции для профессионалов и для начинающих специалистов, для исполнителей и для заказчиков услуг, для руководителей компаний и их сотрудников.

Формат мини-конференций в рамках форума позволяет более полно раскрыть специализированные темы. В 2018 году РИФ-Воронеж объединил четыре мини-конференции. Впервые в Воронеже легендарные Baltic Digital Days. Ежегодно конференция проходит вКалининграде и по праву считается крупнейшим мероприятием digital-отрасли. Ведущие спикеры Baltic Digital Days расскажут, как повысить продажи через интернет, увеличить отдачу от присутствия бизнеса в сети, эффективно продвигаться в Рунете и за рубежом. SAP Community Day включает в себя доклады специалистов в области автоматизации систем управления. Международная конференция IT NONSTOPорганизована совместно с компанией DataArt. Она посвящена аспектам фронтенд и бэкенд-разработки и тестирования и объединит практический опыт российских и зарубежных докладчиков. Хэдлайнер конференции — Tanay Pant, (Mozilla Foundation, Берлин). Расширенная секция для веб-дизайнеров и владельцев дизайн-студий организована совместно с компанией Red Collar, «Лучшим агентством 2017 года» по версии международного конкурса CSS Design Awards. Спикеры конференции будут говорить об актуальных тенденциях веб-дизайна. Отдельный доклад будет посвящен воронежскому диджитал-дизайну.

Практикой интернет-продвижения воронежских компаний поделятся руководители digital-студий в рамках секции «Истории в кейсах: опыт продвижения местного бизнеса». Этот формат коротких докладов с конкретными примерами, цифрами и фактами будет интересен заказчикам услуг: собственникам малого и среднего бизнеса, руководителям служб маркетинга.

В рамках РИФ-Воронеж состоится первый студенческий IT-чемпионат по решению кейсов в области digital-технологий, проектирования и онлайн-коммуникации в Центральном Черноземье. Он пройдет в два этапа: отборочный тур в онлайн-формате, а финал состоится во второй день форума 13 октября.

Участие в РИФ-Воронеж бесплатное, необходима регистрация на сайте rifvrn.ru. До 24 сентября продолжается прием заявок на региональную интернет-премию РИФ-Воронеж http://2018.rifvrn.ru/premia. Номинируются на премию сайты, авторские проекты, а также интернет-компании Центрального Черноземья. Участие в премии также бесплатное.