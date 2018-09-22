Киев, 22 сентября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Что представляет собой подписанный Петром Порошенко указ о разрыве договора о дружбе и сотрудничестве Украины и РФ — популистский шаг или прицел на еще более мрачное будущее — рассуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

Конечно, большой процент популизма в этом жесте имеется. Его давно уже теребили на эту тему те, кто сделал ненависть к России основой своего существования. Эти люди не понимают, что у Украины нет никакой возможности существовать в качестве Украины отдельно от России, так что приветствуя порошенковский указ, они тем самым приветствуют гибель своей страны. Часть из них делает это от небольшого ума, а часть надеется на то, что и ей перепадет что-то от западных кредитов, которые теперь проще будет выбивать под предлогом «войны с Россией».

Развиваться эта ситуация может двояко. В первом варианте, пусть и печальном, но дающем надежду на возрождение Украины в будущем, — страна окончательно потеряет способность к существованию. Тенденция на уничтожение торговли и производства дойдет до своего логического финала. И вместе с тем придет понимание, что никакой Европе Украина в качестве страны, а не толпы гастарбайтеров, не нужна. Но возможен и гораздо худший сценарий.

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