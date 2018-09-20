Симферополь, 20 сентября, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов принял отставку республиканского министра транспорта Юрия Овсянникова, написавшего ранее заявление об уходе по собственному желанию. Указ опубликован на портале правительства Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Общественный транспорт в Крыму

«Принять отставку Овсянникова Юрия Петровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности РК — министра транспорта РК согласно поданному заявлению», — указано в документе.

Ранее глава Крыма, комментируя ситуацию с министром, отметил, что он «вовремя смылся», оставив свою должность.

Как сообщало ИА REGNUM, заслуженный работник физкультуры РФ, а также бывший директор Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Юрий Овсянников возглавил крымский минтранс 11 мая 2018 года.