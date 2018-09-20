Москва, 20 сентября, 2018, 11:25 — ИА Регнум. Госдума приняла закон об уголовной ответственности за отказ удалять порочащие сведения по решению суда, репосты и комментарии в соцсетях также подпадут под новые нормы, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября. Наказываться будет распространение ложной информации в интернете.

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После вступления закона в силу размер штрафа составит для граждан от 5 тыс. до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц до 200 тыс. рублей. Игнорирование решения суда повлечет более серьезные санкции: арест до 15 суток, до 200 часов обязательных работ или лишение свободы сроком от года до двух лет.

Кроме того, в третьем чтении Госдума приняла закон об уголовной ответственности за злостное неисполнение судебного акта и за воспрепятствование его исполнению, совершенное лицом, которое в течение года уже привлекалось к административной ответственности за такое нарушение. Предусматривается наказание и за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.