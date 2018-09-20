Киев, 20 сентября, 2018, 11:16 — ИА Регнум. Депутаты Львовского облсовета продолжают принимать скандальные решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 сентября.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Всех вылечат

В частности, после введения моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах и согласования уничтожения мемориала красноармейцам, погибшим во время освобождения Галичины от нацистов, депутаты приняли обращение к высшему руководству страны с призывом ввести в школах обязательное преподавание «Основ христианской этики». В настоящий момент этого документа еще нет в открытом доступе. Пока неясно, идет ли речь о введении инициативы в регионе или же в масштабах всей страны.

Эксперты крайне критически оценили данную инициативу.

«Депутаты Львовского облсовета на вопросах языка не угомонились… Украина — страна с запредельной религиозной свободой. Любой человек может выбрать по себе религию, отдать ребенка в воскресную школу, послать в тематический лагерь и т. д. Или другим образом удовлетворить специфические духовные потребности. Школы должны помогать ребенку стать гражданином, а не христианином. Для формирования религиозного мировоззрения есть специально отведённые места, которые еще и пользуются непонятными льготами в светском государстве. Лучше ввести дополнительный урок физкультуры», — размышляет Алексей Копытько.

Еще жестче оценил сложившуюся ситуацию политолог Юрий Романенко.

«Высылайте во Львов психиатров. Пока Польша ускоренными темпами выкачивает остатки трудовых ресурсов из Львова, эти дятлы из Львовского облсовета хотят ввести религиозный «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Украинский Пьемонт на глазах превращается в заповедник ретроградства и идиотизма, не способного глянуть дальше собственного короткого носа», — комментирует политический эксперт.

Игры в показушный патриотизм продолжаются, — комментирует все последние решения Львовского облсовета журналист Дмитрий Спивак.

«Сначала марши и факельные шествия, затем разговоры про титульную нацию и надругательства над мемориалами героев войны и памятниками. Теперь вот запрет читать на русском. Насильственная украинизация продолжается в самых тупых и извращённых формах. Ну и конечно, подобные решения никак не объединяют страну. Скорее наоборот, они вызывают отторжение, в очередной раз вносят смуту, агрессию и сталкивают людей лбами. А это неминуемо приводит к гуманитарному расколу в обществе и в государстве в целом», — констатирует он.

ИА REGNUM напоминает, что во Львовском областном совете на сегодня представлены 9 фракций, самой многочисленной и влиятельной из которых является фракция «Блока Петра Порошенко». На втором месте фракция «Самопомощь» (фактически главой этой партии является мэр Львова Андрей Садовый, на третьем — националисты из «Свободы». Главой облсовета является представитель БПП Александр Ганущин.