Рига, 20 сентября, 2018, 11:13 — ИА Регнум. Фермеры из Латвии, Литвы, Эстонии и Польши 18 октября отправились в Брюссель для проведения акции против неравных дотаций странам Евросоюза. Об этом заявил председатель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССХО) Эдгар Трейбергс, сообщает LETA.

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В связи с приближением нового периода планирования ЕС на 2021−2027 гг. Европейская комиссия выступила с предложение о распределении средств общей сельскохозяйственной политики между странами ЕС. Несмотря на то, что Латвии удалось сохранить значительный размер средств на следующий период, по мнению председателя Трейбергса, предложенное финансирование является несправедливым для крестьян.

Как отмечает Трейбергс, Латвия в предложенном размере финансирования по-прежнему поставлена в неравное положение по сравнению с другими странами ЕС, особенно так называемыми старыми странами. Глава Совета по сотрудничеству сельхозорганизаций также обратил внимание, что все производители конкурируют на едином рынке ЕС, где продают свою продукцию.

Недавно агентство LETA со ссылкой на председателя правления организации «Крестьянский сейм» Юриса Лаздиньша сообщало о 400 млн убытков латвийских фермеров из-за непогоды. Организация вела переговоры с Еврокомиссией о поддержке латвийских аграриев — скидки с налога на недвижимость. Однако компромисса достичь не удалось, и ЕК приняла решения, не учитывая мнения латвийских фермеров.

Как сообщил гендиректор СССХО Гунтис Вилнитис, к участию в акции протеста приглашены представители членских организаций СССХО. Сама же акция пройдет 18 октября в Брюсселе, где будет проходить совещание глав стран ЕС.