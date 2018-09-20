Дамаск, 21 сентября, 2018, 01:07 — ИА Регнум. Каковы причины и обстоятельства трагедии, произошедшей в Сирии, жертвой которой стали 15 человек с борта российского самолета-разведчика Ил-20, обсуждает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Alex Beltyukov Самолёт Ил-20

Согласно данным министерства обороны России, самолет был сбит сирийским ЗРК С-200, но вина лежит также на ВВС Израиля, чьи четыре истребителя F-16 одновременно совершали налет на сирийские военные объекты в Латакии. Подозрения в намеренных действиях израильских истребителей, «подставивших» Ил-20 под «дружественный огонь», усугубляются еще и тем, что предупреждение о своей военной операции Израиль предоставил российской стороне буквально за минуту до происшествия.

К сожалению, «дружественный огонь» — действительно не такой редкий случай в истории современных конфликтов. Так, во время операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года из 6 российских сбитых самолетов 3 были потеряны от огня собственной системы ПВО. Но это не снимает вины с действий Израиля, расширяющего географию своих военных операций (удар по региону Латакия был нанесен впервые). Особенно тревожным является этот факт на фоне компромисса, достигнутого между Россией и Турцией по вопросу создания демилитаризованной зоны в районе Идлиб.

Читайте подробности: Почему был сбит российский самолёт Ил-20 в Сирии?

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