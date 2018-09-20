Ярославль, 20 сентября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. 20 сентября в Ярославль прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунтского, которые привезли в Россию из Греции (Корфу). В Успенский собор, куда была доставлена десница святого, пришли более тысячи ярославцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская епархия Очередь к мощам в Ярославле

Очередь к мощам растянулась на несколько сотен метров. Мощи прибыли в город самолетом, в аэропорту их встречали губернатор области Дмитрий Миронов и митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

Мощи пробудут в городе сутки, за это время пройдут две литургии, будут служиться молебны. Во время пребывания мощей собор будет открыт круглосуточно. Порядок у храма охраняют сотрудники полиции, в собор пускают через металлодетекторы.