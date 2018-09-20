Рязань, 20 сентября, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В Рязани 25 сентября начнется отопительный сезон. Как сообщила пресс-служба городской администрации, все объекты готовы к пуску тепла.

(сс) jarmoluk Тепло

«Все предприятия энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объекты социальной сферы и жилого фонда полностью готовы к отопительному периоду», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Предположительно, все объекты будут подключены к отоплению к 1 октября. В первую очередь тепло поступит в учреждения социальной сферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (МУП «РМПТС») задолжало Ново-Рязанской ТЭЦ более 311 млн рублей. МУП в течение четырех месяцев не платил по счетам. По мнению сотрудников ТЭЦ, «налицо все признаки надвигающегося кризиса неплатежей». Позже стало известно, что предприятие возьмет кредит, чтобы погасить задолженность.