Вашингтон, 20 сентября, 2018, 10:46 — ИА Регнум. На сегодняшний день в США граждан, не одобряющих деятельность Дональда Трампа на посту президента страны по-прежнему больше, чем тех, кто удовлетворён его работой в качестве главы Белого дома. Согласно данным опроса телеканала Hill. TV и исследовательского центра HarrisX, соотношение такого — 54% против 46% соответственно. По сравнению с результатами предыдущего исследования, проведённого в конце августа, рейтинг одобрения президента США снизился на 1% — с 47% до 46%.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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При этом о полном одобрении деятельности американского лидера заявили 24% респондентов, еще 22% в целом её одобряют. Решительно не одобряют работу Трампа 41% респонентов, а 13% — «в целом не одобряют».

Среди мужчин рейтинг одобрения деятельности Трампа на посту президента составил 54%, среди женщин — 41%.

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Рейтинг Трампа продолжает снижаться

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года рейтинг одобрения Дональда Трампа на посту президента США упал до минимума — в июне его деятельностью были довольны лишь 37% граждан страны.