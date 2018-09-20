* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 20 сентября, 2018, 10:21 — ИА Регнум. Официальный Кабул готов к проведению прямых переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом никаких предварительных условий власти Афганистана выдвигать не намерены. Кроме одного — переговоры в обязательном порядке должны проходить в рамках действующей конституции страны. Об этом заявил заместитель специального представителя президента Афганистана по странам СНГ Мухаммад Ибрагим Тамил.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Переговоры

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Он также добавил, что точная дата проведения саммита по этому вопросу будет определена уже в ближайшее время. Тамил не исключил, что состав участников будущей встречи может быть расширен, однако возглавить процесс должна афганская сторона.

«Мы готовы на любой прямой диалог, встречи с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовы выслушать их требования и высказать своё мнение по этому поводу», — сказал заместитель спецпредставителя РИА Новости.

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Напомним, международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане, на которую были приглашены представители радикального движения, должна была состояться в Москве 4 сентября. Однако по просьбе Кабула дата её проведения была перенесена.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в ходе боёв на западе Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили не менее 17 военных. Нападения боевиков происходили на границе с Ираном в районе Бала-Болук провинции Фарах, которая практически полностью контролируется боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы атаковали несколько КПП афганской армии.