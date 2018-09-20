Челябинск, 20 сентября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В Челябинске после закрытия городской свалки недобросовестные перевозчики стали свозить мусор в Старосмолинский карьер на территории Советского района. Об этом заявляют местные жители.

Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР В царстве мусора

Жители села Фёдоровка заметили, что в направлении этого карьера увеличился поток мусоровозов. Превращение карьера в свалку выявили специалисты ОНФ, а также сотрудники областного минэкологии и управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Только 17 и 18 сентября были выявлены десятки мест нелегального захоронения отходов. Также в карьере идёт добыча скальных пород. Дельцы их вывозят, а ямы заваливают мусором и засыпают землёй.

По прикидкам активистов, здесь побывало не менее 200 мусоровозов. При этом в 3 км от места складирования мусора находится Шершневское водохранилище.

Напомним, свалка полностью была закрыта 11 сентября. Перевозчикам мусора предложили три площадки за пределами города, но не все они оказались от этого в восторге. А местные жители стали сообщать о несанкционированных свалках и о том, что из некоторых мест мусор долго не вывозят.