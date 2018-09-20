Санкт-Петербург, 20 сентября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Кронштадт» (проект 677 «Лада») спущена на воду 20 сентября на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM. После достройки и прохождения испытаний она войдет в состав ВМФ России.

Подлодка проекта 677

«Кронштадт» станет второй субмариной типа «Лада», построенной в Петербурге. Головная подводная лодка проекта 677 — «Санкт-Петербург» — в настоящее время проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. На «Адмиралтейских верфях» сейчас строится третья подводная лодка типа «Лада», она уже получила имя «Великие Луки».

Подлодки этого типа спроектированы Центральным конструкторским бюро «Рубин» и оснащены комплексом высокоточного оружия, включающим крылатые ракеты «Калибр», отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту.

Дарья Драй ИА REGNUM Спуск на воду подлодки «Кронштадт»

У подлодок проекта 677, в отличие от кораблей предыдущего поколения, предусмотрена возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям, улучшено радиоэлектронное вооружение.

Кроме того, на подлодках типа «Лада» смонтирован новый гидроакустический комплекс для обнаружения малошумных целей на больших расстояниях. В свою очередь, корпус лодок снабжен противогидролокационным покрытием нового поколения, затрудняющим их обнаружение гидролокаторами противника.

Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок. Они могут решать боевые задачи как в океанской, так и в морской зоне.

Добавим, что подводная лодка «Кронштадт» была заложена еще в 2005 году. Затем ее строительство было приостановлено по разными причинам и возобновилось только в 2013 году.