Владимир, 20 сентября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Кандидату в губернаторы Владимирской области от ЛДПР Владимиру Сипягину предложили пост вице-спикера регионального Заксобрания. Об этом 20 сентября сообщил РБК со ссылкой на источники в региональном отделении «Единой России».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По информации издания, если Владимир Сипягин согласится на пост, то заявление может появиться уже 20 сентября. Сам кандидат в губернаторы от ЛДПР опроверг эту информацию.

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора Владимирской области состоялись 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, поэтому на 23 сентября был назначен второй тур. В него вышли действующий губернатор Светлана Орлова («ЕР») и депутат Заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин.