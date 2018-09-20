Вашингтон, 20 сентября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. В допинг-пробе боксера из США Дэвида Бенавидеса, взятой 27 августа 2018 г. во внесоревновательный период, был обнаружен запрещенный препарат. Об этом сообщается на официальном сайте Всемирного боксёрского совета (WBC).

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Поймали с поличным

В сообщении говорится, что в допинг-пробе действующего чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC был обнаружен метаболит кокаина.

По факту нарушения Бенавидесом антидопинговых правил проводится проверка. Спортсмен, которому грозит дисквалификация, отказался от вскрытия пробы B.

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