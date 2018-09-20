Ярославль, 20 сентября, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области вводит региональный знак качества. Постановление об этом подписал председатель правительства региона Дмитрий Степаненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Знак будет называться «Ярославское качество», он предназначен для маркировки продовольственных товаров. Претендовать на него смогут производители, зарегистрированные в Ярославской области. Знак будет присуждаться какому-либо конкретному товару, а не производителю.

Чтобы получить знак, предприниматель или фирма должны будут подать заявку в совет по присуждению знака. Заявителю придется подтвердить, что товар соответствует ГОСТу, прошел добровольную сертификацию, что к его качеству не было претензий. Обязательным условием является и участие производителя товара в региональных или федеральных выставках. Знак будет даваться на три года.

В состав совета по присвоению знака вошли чиновники регионального правительства, представители Роспотребнадзора, общества защиты прав потребителей, института качества пищевых продуктов.

Присвоение продовольственным товарам знака направлено на формирование положительного имиджа предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области, ориентацию населения Ярославской области на потребление продуктов питания, производимых в Ярославской области, стимулирование производителей, зарегистрированных и осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Ярославской области, к улучшению качества продовольственных товаров», — говорится в постановлении правительства Ярославской области.

Будет ли взиматься плата за присвоение знака, в постановлении не говорится.