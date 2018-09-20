Шарлык, Оренбургская область, 20 сентября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. В Шарлыкском районе Оренбургской области девятилетний ребенок пострадал от агрессивной собаки. Животное набросилось на мальчика. Бригадой скорой помощи школьник доставлен в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

Цитата из х/ф «Псы». Реж. Дмитрий Светозаров. 1989. СССР Жертва бродячих собак

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту травмирования ребенка. По итогам будет принято процессуальное решение.

По данным Управления Роспотребназдора, на территории Оренбуржья за пять месяцев 2018 года от укусов животных пострадал 2261 человек. Ежегодно за медицинской помощью обращается от 4 до 6 тысяч человек, пострадавших от укусов и ослюнений животных, из которых каждый четвертый — ребенок.