Тель-Авив, Израиль, 20 сентября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Вооруженные силы Израиля убили 15-летнего подростка на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, сообщает 20 сентября Anadolu.

Джованни Браголин (Бруно Амадио). Плачущий мальчик. 1950-е

По словам представителей министерства здравоохранения Палестины, 15-летний Мумин Абу Ляда был убит выстрелом в голову во время акций протеста в секторе Газа.

Напомним, с конца марта 2018 года на оккупированных Израилем территориях Западного берега реки Иордан проходят массовые акции протеста, направленные против переноса американского посольства в Иерусалим.

В ходе столкновений погибли более 120 палестинцев, включая женщин и детей. Тысячи людей пострадали.