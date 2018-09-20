Южно-Сахалинск, 20 сентября, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Очередной скандал, связанный с бесплатным выделением земельных участков на Дальнем Востоке (ДВ-гектаров), разгорается на Сахалине. Житель островного региона продал жильё и машину, потратил все накопления, чтобы построить на дальневосточном гектаре базу отдыха. Теперь у него пытаются отсудить землю, а сам он стал фигурантом уголовного дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР У разбитого корыта

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Жители Сахалина, супруги Олег и Ольга Резниковы, стали участниками программы по выделению бесплатного гектара земли. Они оформили два смежных участка в районе озера в селе Охотском в Корсаковском районе. Всё, что у них было, они вложили в строительство спортивной базы для семейного отдыха. Продали всё — квартиру, в которой жили, грузовой автомобиль, заложили банку легковой автомобиль, потратили все накопления. Рядом с Резниковыми, в том же районе, взяли участки под строительство и другие сахалинцы.

Когда на дальневосточных гектарах, полученных в строгом соответствии с законом (в этом были убеждены все участники программы), стали появляться первые строения, нежданно-негаданно грянул гром: люди, успевшие потратить не один миллион, супруги Резниковы, например, потратили 20 миллионов, получили документы, из которых следовало, что договоры на землю с ними должны быть расторгнуты.

«Земельные участки в районе озёр Голубого, Хазарского, Орлиного и Забайкалец предоставлены гражданам на основании договоров безвозмездного пользования. Согласно п. 15 ФЗ № 119, нахождение испрашиваемого земельного участка на площадках залегания полезных ископаемых, запасы которых поставлены на государственный баланс, является основанием для отказала в предоставлении такого земельного участка в безвозмездное пользование», — привело выдержку из прокурорского представленияИА «Сахалин. Инфо».

Прокуратура требует расторжения договоров на предоставление бесплатных дальневосточных гектаров супругам Резниковым и другим получателям по соседству.

Залежи полезных ископаемых, о которых говорится в прокурорском представлении, — это песок. А Сахалин — это остров. И на Сахалине, вообще, много где песок. Он там везде почти.

«У администрации нет 100-процентной информации о том, что под нашими участками залежи песка, никакой экспертизы не было. Все это только следует из текста прокурорского представления», — считают Резниковы.

Перед тем как начать стройку, Резниковы все изучили, чтобы все было законно. Началу строительства препятствовала находившаяся на участке ЛЭП. Резниковы перенесли её за свой счёт, а это тоже большие деньги.

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По мнению адвоката Резниковых, отчаиваться пока рано — земельные участки в селе Охотском, оформленные многими гражданами, не только Резниковыми, пока ещё не признаны выданными незаконно.

Дело по участку Резниковых будет рассматривать Арбитражный суд Сахалинской области.

Олег Резников, помимо перспективы лишиться дальневосточного гектара и вложенных в строительство 20 млн рублей, стал ещё и фигурантом уголовного дела.

Его теперь обвиняют в том, что он якобы продал 15 машин песка на общую сумму 13 млн рублей. Однако сам Резников утверждает обратное:

«Я ничего не продавал. Песок со своего участка в 2017 году отдал директору ООО «МасБетон» по договоренности, что, когда мне будет нужно, он даст мне бетон. Но когда в этом году я приехал на «МасБетон», там уже был новый директор, и мне сказали, что там проводят проверку, связанную вот с этим моим песком. И сказали, что изъяли всю документацию. Какую документацию — я не понимаю, потому что мы с бывшим директором песок никак не оформляли. Может быть, он провёл песок по документам, указав, что потратил деньги, я не знаю. Я понимал, что если буду заниматься продажей песка, мне это боком выйдет. В полиции я все это написал. Меня уже четыре месяца никуда не вызывали», — рассказал Олег Резников.

По словам мужчины, сотрудники правоохранительных органов едва ли не засаду на него готовили.

«Хотели выколачивать из меня информацию, требовали, чтобы я признался в продаже песка, обещали, что отделаюсь штрафом. Но я отказался, так как ничего не совершал. И они завели уголовное дело», — добавил Резников.

Получатель злополучного гектара рассказал, что знает людей, которым предлагали стать мнимыми покупателями песка, что дома у него проводили обыски. При обыске правоохранители изъяли компьютер, флешки, несколько мобильных телефонов.

«После проведения планировки участок просел на метр-полтора. Проверяющие на это указали, мол, это ты песок продал. Но я указал им на кучи песка по краям участка и сказал, что если этот песок размазать как было, то все вернется в первоначальное состояние», — рассказал Олег Резников.

Правоохранительные органы между тем настаивают на том, что Резников песок продавал, но доказать это нельзя, потому что нет документов.

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Что такое ДВ-гектар? Закон был принят в 2016 году. Целью его было привлечение жителей других регионов России на Дальний Восток. Закон разработан Министерством по развитию Дальнего Востока. Он предполагает выдачу в безвозмездное пользование одного гектара земли.

На Дальнем Востоке 188,4 млн свободных к выдаче гектаров. На сегодняшний день выдано из них порядка 47 тыс. гектаров.

Согласно данным опроса, проведенного ИА REGNUM, в котором приняли участие без малого 35 тыс. жителей разных регионов России, россияне хорошо осведомлены о программе «Дальневосточный гектар», но ехать на край света за куском земли не планируют.

Между тем крест на реализации этой программы поставило правительство Ленинградской области, создавшее свою программу — «Ленинградский гектар». Согласно этой программе, гражданин может получить до 10 гектаров земли и 3 миллиона рублей подъёмных.

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Как сообщало ИА REGNUM, за свою недолгую жизнь закон о ДВ-гектаре успел обрасти огромным количеством скандалов и изрядно попортить жизнь наивным дальневосточникам, а именно они и стали в итоге основными получателями гектаров.

В ЕАО получатель угодил в фигуранты уголовного дела за то, что вырубил лес под застройку на участке — а как построить, не вырубив? То интерактивная система «На Дальний Восток» начинала раздавать бесплатные гектары на сопредельном Хоккайдо, то в Китае, то в Турции. То в свободном порту Ванино люди вышли на митинг, протестуя против выделения под гектар посаженного первостроителями сквера. То в Вяземском Хабаровского края граждане протестуют против того, что предприниматель взял гектар в самом центре города и построил там похоронную контору. То на Сахалине получатель гектара, вырубив лес, получил от мэрии счёт на 4 млн рублей. То селяне, годами пасшие скот на лугах, выходят на митинги против гектарщиков. На Сахалине же защитники природы объединились, чтобы взять гектары и спасти уникальный природный парк от… заезжих гектарщиков. И таких примеров — великое множество. А привлечь трудовые ресурсы на Дальний Восток криво и косо написанный закон так и не смог.