Чебоксары, 20 сентября, 2018, 09:15 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках межведомственного оперативно-профилактического мероприятия «Акватория» завели дела на браконьеров и лодочников, которые незаконно занимались перевозкой пассажиров. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.

Чувашское ЛО МВД РФ на транспорте Рейды

Рейдовые мероприятия проводятся совместно полицией, спасателями и Рыбнадзором. Всего с начала операции в сфере незаконной добычи водных биологических ресурсов было возбуждено 24 уголовных дела по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») и 14 дел об административных правонарушениях по ст. 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира»).

«Кроме того, в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками транспортной полиции выявлено два факта оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Двое жителей города Новочебоксарск 24 и 23 лет осуществляли перевозку пассажиров с одного берега реки Волга на другой на маломерных судах. Свою деятельность оба молодых человека вели без соответствующей лицензии, а транспортные средства не укомплектовали необходимым набором средств безопасности», — говорят в транспортной полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

Мероприятия в рамках «Акватории» продлятся до 1 октября.