Кто лучше всех борется с РФ в ЕС, и где в РФ – с населением: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 сентября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Узники арабских тюрем выдали компромат на спецслужбы;
- Асад заявил, что российский Ил-20 погубила заносчивость Израиля;
- Лучше всех в ЕС с Россией борется Латвия;
- Правительство рассчитало основные параметры бюджета на 2019 год;
- Жителям Арктики продают «золотую» капусту.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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