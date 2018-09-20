Ханты-Мансийск, 20 сентября, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Компания «Сургутнефтегаз» просит своих контрагентов согласиться на возможные расчеты в евро, а не в долларах. Об этом со ссылкой на трейдеров, работающих с компанией, сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Возможность расчетов в евро оговорена в приложении к контракту, подписать которое клиентов просят в компании. Таким образом «Сургутнефтегаз» стремится «избежать любых возможных проблем с оплатой в долларах», говорится в сообщении для контрагентов.

Просьба связана с опасением компании попасть под новые санкции, считают трейдеры.

«Сургут боится санкций», — цитирует агентство одного из собеседников.

В самой компании отказались комментировать работу с клиентами. Отмечается, что пока ничего не говорит о возможном наложении на «Сургутнефтегаз» более жестких ограничений.

«Сургутнефтегаз» попал под антироссийские санкции США в 2014 году. В апреле 2018 года глава компании Владимир Богданов был включен минфином США в черный список.

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