Владивосток, 20 сентября, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Краевая избирательная комиссия по настойчивой рекомендации ЦИК РФ признала недействительными итоги выборов губернатора Приморья во втором туре 16 сентября, решение об этом было принято на заседании в четверг, 20 сентября. Выборы главы региона пройдут «с нуля» и будут назначены в течение трёх месяцев со дня повторного голосования — 16 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

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В единый день голосования 9 сентября ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы числа голосов избирателей (50% + 1 голос). За кандидата от «Единой России», врио губернатора Андрея Тарасенко тогда проголосовали 46,56% избирателей, за кандидата от КПРФ, депутата Законодательного собрания Андрея Ищенко — 24,63%. Избирком Приморья не стал затягивать и назначил проведение второго тура выборов ровно через неделю — на 16 сентября. Хотя ЦИК РФ в лице Эллы Памфиловой настоятельно рекомендовал регионам назначать второй тур на 23 сентября.

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Отметим, что между первым и вторым турами выборов губернатора во Владивостоке состоялся IV Восточный экономический форум, в котором приняли участие лидеры пяти государств. Президент РФ Владимир Путин объявил на ВЭФ о создании специальной Национальной программы развития Дальнего Востока, в которой особая роль отводится Приморскому краю.

Подведение итогов голосования во втором туре на выборах губернатора Приморья завершилось скандалом. Когда уже абсолютное большинство УИКов (95%) отчитались о результатах выборов, уверенную победу одерживал Андрей Ищенко, за него на тот момент проголосовали 51,24% (229 171 избиратель). Действующий глава региона Андрей Тарасенко смог набрать только 46,16% (206 454 голоса).

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Но затем ситуация резко изменилась и кандидат от «Единой России» стал набирать голоса. К моменту обработки 99,16% протоколов УИКов Тарасенко лидировал с результатом 49,55% (253 200 голосов), а Ищенко проигрывал — 48,06% (245 550 голосов).

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Утром 17 сентября Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку, собрав своих сторонников перед зданием администрации края. Когда на ситуацию обратил внимание федеральный центр, в том числе и ЦИК РФ голодовка была прекращена. Правда, каждый день коммунисты проводили стихийные акции в поддержку своего кандидата. Не остались в стороне и сторонники Тарасенко. Единороссы помимо акции в поддержку врио губернатора буквально забросали избирком жалобами, в которых сообщали о подкупе, подвозе избирателей и незаконной агитации в интересах Ищенко.

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Элла Памфилова отправила в Приморье специальную комиссию ЦИК, которая разобралась в ситуации и тщательно изучила все зафиксированные нарушения. В среду, 19 сентября, ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора в Приморье недействительными, а Элла Памфилова заявила, что нарушения при подсчете голосов стали «ударом под дых».

Позже Памфилова рассказала о захватах ТИКов и огромных по масштабам вбросах, носящих уголовный характер. Она также отметила, что речь идёт не о третьем туре выборов, подобного не предусмотрено законодательством. Это будут абсолютно новые выборы, «с нуля».

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Все материалы о нарушениях в процессе второго тура выборов губернатора в Приморье переданы в правоохранительные органы. Следственный комитет уже начал проводить проверки.