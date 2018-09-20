Берн, 20 сентября, 2018, 07:56 — ИА Регнум. Самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире, опережая СПИД, является туберкулёз. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Арнольд Бёклин. Чума. 1898

«Туберкулез остается самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире», — говорится в документе.

По данным организации, во всем мире на протяжении прошлого года порядка 10 млн человек заболели туберкулезом, умерли от него 1,6 млн человек.

В документе отмечается, что с 2000 года благодаря усилиям мирового сообщества удалось добиться ежегодного сокращения новых случаев заражения, а также предотвратить 54 млн смертей от этого заболевания.

Читайте также: Врачи Чечни приблизились к победе над туберкулезом

А также: Украину захватила эпидемия туберкулёза — Минздрав