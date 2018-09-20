Тюмень, 20 сентября, 2018, 08:03 — ИА Регнум. В Тюменской области к условному сроку приговорён руководитель сельхозпредприятия за хищение более 1,2 млн рублей из средств федеральной целевой программы. Он обвинялся в получении по фиктивным документам социальной выплаты на строительство жилого дома в сельской местности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно условиям федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 гг. и до 2020 г.», её участниками могут быть лица, состоящие в браке, в возрасте не старше 35 лет, и хотя бы один из членов семьи должен быть трудоустроен в АПК или в бюджетном сельском учреждении. Кроме того, участники программы должны иметь денежные средства в размере не менее 30% расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

В ходе судебного разбирательства установлено, что 59-летний директор ЗАО «Маяк», намереваясь получить социальную выплату на строительство жилья, изготовил фиктивный трудовой договор на молодого зятя. Якобы молодой человек трудится рабочим в сельхозпредприятии. Также незаконно директор сделал фальшивый договор займа на сумму 500 тыс. рублей, подтверждая взнос 30% расчётной стоимости строительства. С документами он отправил молодого родственника в администрацию района. Причём зять осуждённого утверждает, что не был в курсе противозаконных намерений тестя.

По фиктивным документам была выдана социальная выплата на строительство жилого дома на сумму более 1,2 млн рублей. Афера обнаружилась при проверке.

Как отмечают в прокуратуре региона, обвиняемый, не дожидаясь судебного заседания, возместил 200 тыс. причиненного государству ущерба. Данный шаг смягчил наказание директору ЗАО «Заря»: ему грозило до десяти лет лишения свободы, а суд ему назначил три года условно с испытательным сроком два года плюс штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, осуждённого обязали выплатить оставшийся миллион казённых денег.