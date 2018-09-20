Москва, 20 сентября, 2018, 07:05 — ИА Регнум. На Московской бирже 19 сентября торги по рублевым парам открылись ростом российской валюты к доллару и евро. В течение дня растущий тренд по рублю только усиливался, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова. К вечеру доллар потерял по отношению к рублю 0,98% стоимости, подешевев до 66,687 руб. Единой европейской валюте тоже пришлось отступить, падение евро к рублю составило к вечеру среды 0,9%, биржевой курс понизился до 77,82 руб.

ИА REGNUM Рубль и доллар

Российские СМИ 19 сентября сообщили о предварительных цифрах из проекта госбюджета на 2019 год и два последующих года. В бюджете прогнозируется профицит на следующий год в размере 1,8% от ВВП, в то время как годом ранее правительство в 2019 году ожидало бюджетного дефицита. Новость положительно повлияла на рубль.

На торгах в Лондоне баррель нефти марки Brent к вечеру 19 сентября немного подешевел, на 0,06% до $78,45. Евро к вечеру 19 сентября незначительно подорожал к доллару на 0,07% до $1,1668 за евро. Индекс российских государственных облигаций RGBI вырос на 0,46%. Исходя из позитивного новостного фона, сегодня, 20 сентября, торговый диапазон переместится ниже предыдущих дней — по доллару к 66−67 руб., а по евро — в 77−78 руб.

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