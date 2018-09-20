Украина опустилась до плевков в сторону России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- На Украине главу общины преследуют за отказ плюнуть в портрет Путина;
- В Кабардино-Балкарии из-за Канжальской битвы разгорелся конфликт;
- Приднестровье ни на шаг от России;
- «Газпром» избавляется от импорта труб;
- Кредиторы решили обанкротить «ВИМ-Авиа».
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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