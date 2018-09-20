Москва, 20 сентября, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Третьего тура губернаторских выборов в Приморском крае не будет, будут абсолютно новые выборы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

"Сейчас, когда мы выборы дезавуируем, то есть признаем их недействительными, вся ситуация обнуляется. По закону, это будут новые выборы… крайний срок — 16 декабря. Могут быть другие кандидаты, с чистого листа», — заявила Памфилова.

По ее словам, оказавшиеся в центре скандала кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и врио губернатора Андрей Тарасенко могут принять участия в новых выборах, однако, каждый из них, и Тарасенко в первую очередь, должны доказать избирателям, что они не давали никаких указаний для манипуляций на выборах. Только после того, как на все поставленные вопросы будут даны исчерпывающие ответы, эти кандидаты, по мнению Памфиловой, смогут принять участие в выборах.

Напомним, что выборы губернатора в Приморье завершились скандалом. По словам Эллы Памфиловой, зафиксирован вброс 14 тыс. голосов за кандидата Тарасенко, а также захват ТИКов с участием МЧС, который помешал подсчету голосов.