Москва, 20 сентября, 2018, 05:26 — ИА Регнум. О захватах ТИКов и огромных по масштабам вбросах, носящих уголовный характер, на выборах губернатора Приморского края рассказала 19 сентября председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Уильям Хогарт. Выборы. 1755

"Жалоб не было особых до того момента, когда за 98% уже перевалило, тут начались чудеса. Если говорить, самые две тяжелые точки, два аспекта, которые мы отследили в системе ГАС «Выборы», — это 19 участков избирательных в Артеме, Уссурийске, где неожиданно, когда за 90% ввода перевалило, вдруг пошли повторные вводы протоколов, и мы видим, что там, очевидно, были переписаны протоколы и вбросы», — заявила Памфилова, добавив, что подобные нарушения делаются от убогости ума и непрофессионализма.

По ее словам, около 14,5 тыс. голосов было прибавлено в пользу Тарасенко, а затем, после введения 91,5% протоколов, их ввод прекратился потому, что в Советском районе Владивостока ставились помехи работе местного ТИКа. Причем делали это, как утверждает Памфилова, представители аппарата Госдумы из фракции КПРФ. Затем в связи с якобы задымлением были вызваны представители МЧС, которые заблокировали работу комиссии как раз в момент начала ввода протоколов.

«Произошёл захват этого ТИКа непонятными людьми… повод был — мнимое задымление. В результате комиссия потеряла контроль над документами по 13 участкам, где могли проголосовать до 24 тыс. избирателей», — отметила председатель ЦИК, добавив, что все эти действия носят уголовный характер.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия России обнулила результаты выборов губернатора Приморского края и назначила новое голосование через три месяца. Отметим также, что в первом туре голосования, который состоялся 9 сентября текущего года, ни один из кандидатов не смог получить более 50% голосов. В итоге во втором туре приняли участие кандидат от КПРФ Андрей Ищенко и кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко. Второй тур голосования закончился незатихающим скандалом на почве фальсификаций.