Владивосток, 20 сентября, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Случившееся с подведением итогов выборов губернатора во втором туре в Приморье войдёт в учебники по политологии, уверена ведущий политолог Дальнего Востока, кандидат политических наук, эксперт Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Наталья Коломейцева. Решение председателя ЦИК Эллы Памфиловой о том, что выборы в Приморье следует признать недействительными, вызвало эйфорию у жителей края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Протестуюшие. Владивосток

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«Приморский феномен», который, безусловно, войдёт в качестве академического примера провальной избирательной кампании в учебники по политологии, сегодня приобрёл новый и неожиданный поворот. С одной стороны, конечно, вполне закономерный при условии нормального течения избирательных процедур в условиях конкурентной избирательной системы, но с другой стороны, на который уже никто и не надеялся, если б не Элла Памфилова, которая очень сильно, осознанно или случайно, но ситуации помогла своим незнанием географии вверенных ей территорий», — пояснила Коломейцева.

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Эксперт рассказала, что решение Памфиловой вызвало эйфорию среди жителей Приморья. Оно, по мнению Натальи Коломейцевой, является единственно верным в сложившейся ситуации. Правда, для кандидата от КПРФ Андрея Ищенко признание выборов недействительным несправедливо, а политическая судьба врио губернатора Андрея Тарасенко на этом стремительно завершилась.

«Мы ехали в центре Владивостока, по дороге встретили несколько машин, которые прикрепили российские флаги. Люди испытывают чувство эйфории от осознания того, что они смогли-таки на ситуацию повлиять. Этот поступок ЦИК правильный. Можем ли мы вообще доверять этим выборам после всего увиденного в социальных сетях с участков Уссурийска, Находки, Артёма? При таких условиях ситуацию придётся обнулить. Хотя, конечно, для Ищенко это выглядит несправедливым, победа была слишком близко, но для большинства протестно проголосовавших во втором туре приморцев этот исход выглядит не так уж плохо. Казалось бы, эфемерная категория — «легитимность» вдруг приобрела самые что ни на есть четкие очертания. Политическая судьба Тарасенко началась внезапно и так же стремительно завершилась. Пока в этом у приморцев нет сомнения. Однако ждём решения КИК», — прокомментировала эксперт.

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Глава ЦИК РФ Элла Памфилова рекомендовала признать итоги выборов в Приморье недействительными и назначить новые выборы через три месяца, где смогут принять участие все кандидаты, которые будут соответствовать критериям закона. Избирательная комиссия Приморского края в четверг, 20 сентября, в 14:00 по местному времени (07:00 мск) объявит о своём решении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в Приморье прошёл второй тур выборов губернатора. В нём приняли участие врио главы региона Андрей Тарасенко (ЕР) и выдвиженец от КПРФ Андрей Ищенко. К утру стало ясно, что победил Ищенко. Однако спустя короткое время, внезапно, победа, с небольшим перевесом, около 2%, отошла к Тарасенко.

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Коммунисты и их сторонники не согласились с итогами выборов, обвинив штаб Тарасенко в масштабных фальсификациях, которые нашли подтверждение в работе комиссии ЦИК. Сторонники Тарасенко, впрочем, также обвиняют коммунистов в подтасовках.

Обидной для ЦИК назвала ситуацию с выборами губернатора Приморья глава ведомства Элла Памфилова. Нарушения при подсчете голосов стали «ударом под дых».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на возбуждении уголовных дел в отношении врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко и его заместителя по вопросам внутренней политики Дмитрия Братыненко.