Челябинская область, 20 сентября, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Уголовное дело завели после порчи газопровода в городе Озерске (Челябинская область), сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Газовый вентиль

Газопровод пострадал 17 сентября в поселке Новогорный (в Озерске). Оказалось, что с него сняты латунные запорные гайки на уличных газовых вентилях 11 многоэтажных домов.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов)», — сообщили в пресс-службе.

В рамках дела идет розыск злоумышленников. Пока газоснабжение в упомянутых домах остановлено — до устранения неполадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля в промзоне города Лянтора (Сургутский район, ХМАО) из-за взрыва газа пострадали семь человек.