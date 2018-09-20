Москва, 20 сентября, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Решение властей Львовской области Украины запретить публичное использование русского языка является неумным решением, заявил российский музыкант Андрей Макаревич в интервью ФАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Такие вещи насильно не делаются», — заявил он.

По его словам, нельзя лишать людей возможности говорить на том языке, на котором «они исторически разговаривали».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года российский музыкант Андрей Макаревич заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что России следовало «купить Крым». Позднее он назвал это высказывание метафорой и выразил мнение, что вернуть Крым в состав России можно было бы другими способами.